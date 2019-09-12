В центре Одессы мужчина вышел на прогулку с пакетом патронов (Фото)

Новости Украины:Полиция задержала нетрезвого мужчину у которого при обыске нашли боевые патроны.

В центре Одессы задержан мужчина с сотней патронов к огнестрельному оружию. Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, вчера внимание работников батальона полиции особого назначения, находившихся на дежурстве, привлек нетрезвый мужчина.

Правоохранители остановили его по одной из центральных улиц города и провели досмотр.

"Во время поверхностного осмотра у него обнаружили пакет, в котором – патроны различного калибра, в частности, к автоматическому оружию", - сообщили в главке.

При этом 32-летний подозреваемый утверждает, что якобы нашел боеприпасы на свалке и хранил без всякой цели.На место прибыла следственно-оперативная группа. Патроны изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Продолжается следствие.