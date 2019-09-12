Директор "Энергии" назвал виновного за вонь на левом берегу Киева

Новости Украины:Работа завода "Энергия" не является причиной неприятного запаха на левом берегу Киева.

Работа мусоросжигательного завода "Энергия" не является причиной неприятного запаха на левом берегу столицы.

Как передает корреспондент, об этом на брифинге заявили директор предприятия Сергей Крикун и заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев.

На встречу с киевскими чиновниками и руководством завода пришли, кроме журналистов, жители левобережья столицы, главным образом Харьковского массива.

Так, на вопрос, в чем причина неприятного запаха в воздухе на левом берегу, Пантелеев ответил: "Неприятный запах от аммиака с Бортнической станции аэрации. Что касается смога, повышения уровня гари в воздухе - это пожары торфяников и сухой травы".

На уточняющий вопрос, почему запах ощущается именно ночью, он ответил: "Сейчас что-то выдумывать очень трудно, почему запах именно ночью".

В свою очередь директор завода "Энергия" добавил: "Если честно говорить (неприятный запах распространяет - ред.) - Бортническая станция аэрации и торфяники, а метеорологическая ситуация, сложившаяся на днях, усиливает этот запах".

Он также заверил журналистов и активистов, что завод "Энергия" не может быть источником зловония, поскольку мусор в котлах сжигается при температуре более 800 градусов, поэтому вся органика, которая является источником неприятного запаха на свалках, сгорает, а на выходе из трубы завода - только водяной пар и соединения, которые не имеют запаха.

Вместе с тем он признает, что предприятие все же загрязняет вредными веществами атмосферу, а для того, чтобы минимизировать эти выбросы, нужно установить фильтры химической очистки дыма. Работа по монтажу фильтров на котлах начнется в следующем году, если будет выделено финансирование, добавил директор завода.

"На сегодняшний день уже работают электрофильтры, мы их по очереди ремонтируем. Стоимость ремонта одного - 10 млн грн. Они отбирают пыль из сжигаемого мусора. Но это пыль. Что касется химический очистки дыма, то мы имеем комплексную программу, по которой должны построить систему химической очистки дымовых газов. Мы начали эту работу в 2018 году. Уже есть проект. В конце этого года будут объявлены торги на выполнение работ по вставке фильтров. Когда они заработают, то мы будем отвечать европейским нормам по выбросам. Эти работы стоят недешево - более 700 млн грн", - сказал Крикун.

Он также добавил, что в случае выделения этих средств, в следующем году два из четырех котлов оборудуют фильтрами, а в 2021 году - еще два.

Кроме того, он сообщил, что вчера на заводе поставили веб-камеры: теперь каждый желающий может увидеть на сайте компании "Киевтеплоэнерго", как работают котлы, как завозят и загружают мусор в них.

Как известно, несколько последних дней киевляне сообщают в соцсетях о неприятном запахе гари и смога в воздухе на левом берегу столицы.