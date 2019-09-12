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На Луганщине задержан боевик, подрывавший мосты и автодороги

На Луганщине задержан боевик, подрывавший мосты и автодороги
15:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В 2014 году этот боевик подорвал мост между Лисичанском и Рубежным.

Правоохранители задержании в Луганской области 51-летнего боевика незаконных вооруженных формирований, который минировал мосты и автодороги на подконтрольной украинской власти территории, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области в четверг.

"Задержанный нес службу на блокпостах и возводил фортификационные сооружения для обороны боевиков, еще и выполнял особую миссию - на территории Луганской и Донецкой областей минировал автодороги и мосты и подрывал их. С 2014 года числился в розыске, как участвовавший в незаконных вооруженных формированиях и незаконно хранивший огнестрельное оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении.

Боевик входил в состав бандформирования "Полтинник".

Правоохранители установили место в лесу, где он обустроил для себя жилье, и задержали в тот момент, когда он, выйдя из леса, и пришел в дом одного из пенсионеров, чтобы зарядить свой мобильный телефон.

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Задержанный признался правоохранителям, что минировал дорогу на г.Соледар, мосты в Лисичанске в районе ул.Красная и ул.Пролетарская. Заминировал и взорвал Томашовский мост, расположенный между городами Лисичанск и Рубежное.

В ходе следствия у него были обнаружены и изъяты стартовый пистолет "Шмайсер" с признаками переделки, револьвер системы "Наган", 49 патронов калибра 7,62 мм, 18 патронов калибра 9 мм и три штык-ножа к винтовке времен ВОВ.

Следствие ведется по уголовным производствах, открытым по ст.260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Луганская область, Донбасс, ВСУ, Нацполиция, ОРДЛО, ООС.
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