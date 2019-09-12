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Жуткое изнасилование 12-летней девочки в Харькове: подробности (Видео)

Жуткое изнасилование 12-летней девочки в Харькове: подробности (Видео)
15:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Школьница находится в больнице. Состояние ее здоровья стабильное, угрозы жизни нет, с ней работают психологи.

Правоохранители раскрыли новые подробности изнасилования 12-летней школьницы в Харькове, произошедшее 11 сентября.

Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, девушка возвращалась из школы. На улице к ней подошел неизвестный, который ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал.

Девочка самостоятельно вернулась домой, после чего взяла с травмами и ушибами доставили в больницу. Следователем Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее СМИ сообщали, что изнасилование девочки произошло возле жилого массива Горизонт. Фото возможного подозреваемого были сделаны в супермаркете "АТБ" в том же районе.

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Как сообщалось ранее, полиция расследует факт избиения и изнасилования неизвестным 12-летней девочки, которая возвращалась из школы.

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Харьков, Харьковская область, Изнасилование, УК Украины, Нацполиция.
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