Жуткое изнасилование 12-летней девочки в Харькове: подробности (Видео)

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Правоохранители раскрыли новые подробности изнасилования 12-летней школьницы в Харькове, произошедшее 11 сентября.

Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, девушка возвращалась из школы. На улице к ней подошел неизвестный, который ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал.

Девочка самостоятельно вернулась домой, после чего взяла с травмами и ушибами доставили в больницу. Следователем Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее СМИ сообщали, что изнасилование девочки произошло возле жилого массива Горизонт. Фото возможного подозреваемого были сделаны в супермаркете "АТБ" в том же районе.

Как сообщалось ранее, полиция расследует факт избиения и изнасилования неизвестным 12-летней девочки, которая возвращалась из школы.