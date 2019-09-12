На Черниговщине пять часов не могут потушить пожар в лесу

Новости Украины:В Черниговской области на территории военного полигона горит лес.

Спасатели ликвидируют пожар настила в лесу на территории военного полигона, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"12 сентября в 15:05 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре настила и самосевных насаждений в лесном массиве на военном полигоне воинской части А-0665, что в Козелецком районе", - сказано в сообщении.

Отмечается, что площадь возгорания составляет около 10 га.

Всего к тушению пожара привлечено 88 человек личного состава и 20 единиц специальной техники ГСЧС, воинской части А-0665, местной пожарной команды с.Косачевка, пожарных команд Остерского военного лесхоза и Косачевской лесничества.

Работает авиация Специального авиационного отряда ГСЧС Украины г.Нежин. Привлечен самолет Ан-32П и вертолет Ми-8", - отметили в ГСЧС.

По состоянию на 18:30 авиацией сделано 4 сбросы воды. Тушение пожара продолжается.