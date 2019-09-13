ОГА: На подконтрольных территориях Донетчины повреждено более 13 тысячи домов

Новости Украины:В Донецкой ОГА состоялась встреча с делегацией Офиса Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине.

На подконтрольной Украине территории Донецкой области с 2014 года разрушены или повреждены 13 тысяч 30 жилых домов.

Об этом сообщил заместитель председателя Донецкой ОГА Вадим Филашкин на встрече с делегацией Офиса Управления ООН по координации гуманитарных дел в Украине, сообщили в облгосадминистрации.

«С начала проведения антитеррористической операции в Донецкой области на территориях, подконтрольных украинской власти, разрушено или повреждено 13 тысяч 30 жилых домов всех форм собственности», - отметил Филашкин.

Он подчеркнул, что сейчас основное внимание на Донетчине уделяется острым проблемам, связанным с восстановлением и защитой жилья, обеспечением людей водой, продовольствием, средствами санитарии и гигиены.