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ОГА: На подконтрольных территориях Донетчины повреждено более 13 тысячи домов

ОГА: На подконтрольных территориях Донетчины повреждено более 13 тысячи домов
04:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Донецкой ОГА состоялась встреча с делегацией Офиса Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине.

На подконтрольной Украине территории Донецкой области с 2014 года разрушены или повреждены 13 тысяч 30 жилых домов.

Об этом сообщил заместитель председателя Донецкой ОГА Вадим Филашкин на встрече с делегацией Офиса Управления ООН по координации гуманитарных дел в Украине, сообщили в облгосадминистрации.

«С начала проведения антитеррористической операции в Донецкой области на территориях, подконтрольных украинской власти, разрушено или повреждено 13 тысяч 30 жилых домов всех форм собственности», - отметил Филашкин.

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Он подчеркнул, что сейчас основное внимание на Донетчине уделяется острым проблемам, связанным с восстановлением и защитой жилья, обеспечением людей водой, продовольствием, средствами санитарии и гигиены.

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Донецкая область, ОГА, ООН, Вадим Филашкин.
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