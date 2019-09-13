Скачать
Пятница, 13.09.2019
Главные события 12 сентября: Зеленский и Ниинисте, украинские политики и Кальюлайд, Миссия МВФ в Украине
Главные события 12 сентября: Зеленский и Ниинисте, украинские политики и Кальюлайд, Миссия МВФ в Украине
Отстранение Геращенко от заседаний: кто проголосует против
Отстранение Геращенко от заседаний: кто проголосует против
MVP Суперлиги Дилэйни стал игроком Барселоны
MVP Суперлиги Дилэйни стал игроком Барселоны
Приметы и обряды на 13 сентября - Куприянов день
Приметы и обряды на 13 сентября - Куприянов день

В КГГА придумали, как бороться с нелегальными хостелами

В КГГА придумали, как бороться с нелегальными хостелами
07:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:Большинство столичных хостелов работают незаконно в связи с отсутствием соответствующего законодательства.

В Киеве только 30 хостелов работает легально и платит все налоги и сборы, количества нелегальных хостелов никто не знает, заявила заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Марина Хонда во время совещания с представителями районных администраций и Ассоциации хостелов Киева.

"Вопрос проблемных хостелов в Киеве стоит очень остро. В Украине до сих пор нет четкого законодательного определения понятия "хостел". Только 30 таких заведений работает на законных основаниях. На сегодня по подсчетам районов, основанных на жалобах жителей, нам известно, что в Киеве 233 хостела работают нелегально. Но сколько их существует на самом деле - сказать довольно трудно", - цитируют Хонду в пресс-службе КГГА в четверг.

По ее словам, проблема нелегальных хостелов заключается не только в том, что они не платят налоги и туристический сбор. "Существуют случаи, когда хостел расположен в доме, где не установлены счетчики, поэтому платить за коммунальные услуги приходится всем жителям дома. Кроме того, они не соответствуют санитарным нормам и работают с многочисленными нарушениями, которые мешают жителям домов", – подчеркнула чиновница.

Самый необычный хостел в мире (Фото)

В информации отмечено, что в связи с этим было решено создать специальную группу, в которую войдут представители Управления туризма и промоций КГГА, районных администраций, правоохранительных органов и Ассоциации хостелов Киева.

"Группа должна определять и пресекать деятельность незаконных хостелов в столице", – подчеркнули в КГГА.

Также в столичной мэрии добавили, что благодаря работе Печерской РГА в течение 2016-2019 годов было закрыто 5 хостелов в судебном порядке и еще 5 - за нарушения жилищных условий. Еще по 3-х хостелам продолжается судебное разбирательство.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, КГГА, Хостел.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятница 13: приметы и суеверия этого мистического дня
02 Гороскоп на завтра, 13 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Разумков и Кальюлайд встретились: обсудят реформы и борьбу с коррупцией
04 Нардепы-"прогульщики" будут наказаны: детали
05 Гончарук: Украина заинтересована в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина поднялась в рейтинге экономической свободы
Украина поднялась в рейтинге экономической свободы
Дочь Цемаха заявила, что отец вернулся в ОРДЛО
Дочь Цемаха заявила, что отец вернулся в ОРДЛО
Антикоррупционный суд заочно арестовал беглого судью Татькова
Антикоррупционный суд заочно арестовал беглого судью Татькова
Google выпустил Doodle к 166 летию со дня рождения Ханса Кристиана Грама
Google выпустил Doodle к 166 летию со дня рождения Ханса Кристиана Грама
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь