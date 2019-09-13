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ГСЧС: пожар на полигоне в Чернигове локализовано

ГСЧС: пожар на полигоне в Чернигове локализовано
11:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:По сообщениям ГСЧС. пожарным удалось локализовать пожар на Черниговском полигоне.

Масштабный пожар в лесу на военном полигоне в Черниговской области локализован. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"13 сентября в 8:25 пожар локализован на площади 15 га", - говорится в сообщении. Отмечается, что тушение пожара продолжается.

Как сообщалось ранее,  информация о пожаре в лесу на территории полигона воинской части А-0665 в Козелецком районе Черниговской области поступила спасателям около 15.00 12 сентября. По предварительным оценкам, площадь возгорания составила около 10 га.

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К тушению оперативно были привлечены 88 человек и 20 единиц специальной техники, а также самолет АН-32П и вертолет Ми-8. 

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Пожар, Черниговская область, ГСЧС, Пожар на полигоне.
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