ГСЧС: пожар на полигоне в Чернигове локализовано

Новости Украины:По сообщениям ГСЧС. пожарным удалось локализовать пожар на Черниговском полигоне.

Масштабный пожар в лесу на военном полигоне в Черниговской области локализован. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"13 сентября в 8:25 пожар локализован на площади 15 га", - говорится в сообщении. Отмечается, что тушение пожара продолжается.

Как сообщалось ранее, информация о пожаре в лесу на территории полигона воинской части А-0665 в Козелецком районе Черниговской области поступила спасателям около 15.00 12 сентября. По предварительным оценкам, площадь возгорания составила около 10 га.

К тушению оперативно были привлечены 88 человек и 20 единиц специальной техники, а также самолет АН-32П и вертолет Ми-8.