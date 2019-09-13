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Во Львове девочка пыталась совершить самоубийство в церкви

Во Львове девочка пыталась совершить самоубийство в церкви
18:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Окружающие и полиция смогли предотвратить трагедию.

Во Львове девочка пыталась порезать вены в церкви.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Игорь Зинкевич.

По информации свидетелей в церкви по ул. Выговского – Любинская: девочка зашла в церковь и хотела порезать себе вены. К счастью, люди и полиция, которая уже на тот момент прибыла на вызов, не дали возможности ей это сделать, девочка жива и уже под наблюдением медиков.

Напомним, в Одессе пенсионерка совершила самоубийство, выбросившись из окна на 13-м этаже жилого дома.

"Муж-убийца": в Одессе мужчина пытался убить свою супругу

Ранее сообщалось, в Измаиле Одесской области перед зданием мэрии повесился дворник.

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Львов, Церковь, Самоубийство, Нацполиция.
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