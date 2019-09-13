Во Львове девочка пыталась совершить самоубийство в церкви

Новости Украины:Окружающие и полиция смогли предотвратить трагедию.

Во Львове девочка пыталась порезать вены в церкви.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Игорь Зинкевич.

По информации свидетелей в церкви по ул. Выговского – Любинская: девочка зашла в церковь и хотела порезать себе вены. К счастью, люди и полиция, которая уже на тот момент прибыла на вызов, не дали возможности ей это сделать, девочка жива и уже под наблюдением медиков.

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