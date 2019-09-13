В сеть всплыли кадры жестокого избиения 13-летней девочки (Фото)

Новости Украины:Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В городе Изюм Харьковской области 16-летняя девушка избила 13-летнюю, при этом свои действия она снимала на мобильный телефон и выложила в социальной сети.

Событие произошло в ночь на 12 сентября, сообщает пресс-служба полиции Харьковщины. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 5 лет ограничения свободы.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, Ленинский райсуд Харькова взяли под стражу подростка избившего прохожего на улице.

Ранее, во Львове девочка пыталась порезать вены в церкви.