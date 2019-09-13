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На Одесщине задержали женщину, которая убила родную мать кувалдой (Видео)

На Одесщине задержали женщину, которая убила родную мать кувалдой (Видео)
23:55 Пт, 13 Сентябрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: od.npu.gov.ua

Новости Украины:В Одесской области полиция задержала злоумышленницу, которая убила свою мать.

В Одесской области задержана женщина, убившая свою пожилую мать кувалдой.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, ЧП случилось в городе Беляевка.

О смерти 68-летней жительницы Беляевки в полицию сообщили врачи медицинского учреждения, куда госпитализировали пострадавшую.

Предварительно установлено, что пенсионерку убила ее 37-летняя дочь.

«Обидевшись на замечание, злоумышленница ударила старушку по голове кувалдой и ушла. Правонарушительницу полицейские разыскали в городе Теплодар Одесской области», - сообщили в главке.

По словам подозреваемой, мать отчитала ее за ювелирные украшения, которые молодая женщина продала. Обидевшись, дочь дождалась подходящего момента, ударила пожилую женщину сначала камнем, а затем кувалдой и, оставив на земле, ушла.

Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сегодня суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Ей сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). В рамках производства будет назначен ряд экспертиз, среди которых - судебно-психиатрическая. Если женщину признают вменяемой, ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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Полиция, Одесская область, Убийца, Кувалда.
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