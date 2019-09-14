Черкассы отмечают 733-й день рождения: программа мероприятий (Фото)

Новости Украины:Жители Черкасс на выходные 14-15 сентября отмечают 733 годовщину со дня основания, в городе пройдут массовые мероприятия.

Черкассы довольно старинный по меркам Украины город, упоминание которого зафиксировано еще в Густинской летописи, где говорится, что "лето 1305 г. литовский князь Гемедин завоевал Киев и затем Канев и Черкассы". Официальной датой основание считается 1286 г, а сейчас в нем проживают около 300 тысяч человек.

Город славится комфортным расположением вдоль широкого берега Днепра Кременчугского водохранилища, густыми лесами на окраинах и наличием одной из 11 уникальных гиперболоиндных водонапорных башен В. Шухова.

Традиционно празднования Дня Черкасс припадают на третьи выходные сентября. Местная власть Черкасс приглашает местных жителей и гостей на празднования дня рождения города. Черкащан ожидают выставки, игровые мероприятия, концерты, выступления художественных коллективов.

Городской глава Анатолий Бондаренко поздравил черкащан с 733-м днем рождения Черкасс.

Бондаренко пожелал жителям города Черкасс быть счастливыми и неповторимыми, помнить, в каком славном городе они проживают. Кроме этого, мэр отчитался об успехах за прошедший год.

Программа мероприятий на 14 сентября:

9.00 - 15.00 у Холма Славы выставка техники ГСЧС;

11.00 - 15.00 молодежных квест в сквере Богдана Хмельницкого;

11.00 - 15.30 забег от Собороной площади до Долины роз;

12.00 открытие экспозиции в зоопарке;

12.00 - 16.00 творческие мероприятия по улице Хрещатик

16.00 - в парке Победа состоится фольклорный праздник «Из глубин народных» с участием городских и областных творческих коллективов;

12.00 - 15.30 - в сквере за Домом советов вас ждет творческий проект «Художественный дивограй» с участием художественных школ и национальных меньшинств города

11.00 - 17.00 - по ул. Лазарева состоится международный проект «Информационное городок« USAID »и Молодежный NETWORKING;

15.00 - праздничное шествие с участием представителей городов-побратимов, национальных меньшинств города и творческих коллективов города по ул. Б. Вишневецкого от Дома связи в Долину роз;

12.00 - 18.00 - по ул. Гагарина от Замкового спуска к пляжу «Ривьера» - спортивное соревнование на мотоциклах «Мотоджимхана» и Национальный профориентационный проект "Город профессий";

20.00 - в Долине роз состоится вечерняя концертная программа с участием группы «Антитела».

Программа мероприятий на 15 сентября