Оккупанты Донбасса трижды обстреляли позиции ВСУ в субботу

Новости Украины:Боевики с полуночи трижды нарушили режим тишины в зоне ООС на Луганском направлении.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу осуществили три обстрела позиций операции объединенных сил, потерь среди украинских военных нет, сообщило Министерство обороны Украины.

"По состоянию на 12.00 сегодня, 14 сентября, российско-оккупационные войска открывали огонь трижды на Луганском направлении", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.

В оборонном ведомстве указали, что потерь с украинской стороны с начала суток нет, ситуация на линии столкновения полностью контролируется украинскими подразделениями.

Украинский военнослужащий погиб в пятницу, 13 сентября, в зоне проведения операции объединенных сил, сообщил пресс-центр штаба ООС.

"Вчера в районе проведения операции объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбуке в субботу.

Ранее сообщалось, за минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены восемь украинских военных

Напомним, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак заявил, что ОБСЕ будет продолжать в дальнейшем способствовать прогрессу мирного урегулирования конфликта на востоке Украины