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Марш равенства в Харькове: Полиция предостерегла "горячих голов" от провокаций

Марш равенства в Харькове: Полиция предостерегла "горячих голов" от провокаций
16:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Харьковская полиция переходит на усиленный режим из-за Марша равенства и других акций.

Полиция в Харькове в воскресенье, 15 сентября, будет работать в усиленном режиме в связи с проведением в городе Марша равенства и ряда альтернативных акций, сообщил начальник ГУ Нацполиции в области Валерий Сокуренко.

"Все правоохранители в городе будут нести службу в усиленном режиме", - сказал Сокуренко на брифинге в субботу.

Он сообщил, что с пятницы в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области работает ситуационный центр, который отслеживает оперативную обстановку и занимается координацией действий по обеспечению общественного порядка и обмена информацией между правоохранительными органами.

Сокуренко пообещал, что полиция будет жестко пресекать любые попытки нарушения общественного порядка.

"Я бы хотел обратиться к "горячим головам", которые хотели бы завтра нарушать общий порядок и устраивать стычки. Такие действия будут решительно пресекаться работниками Национальной полиции", - сказал Сокуренко.

По его словам, ожидается, что из более чем 10 акций, запланированных на воскресенье, наиболее массовой будет Марш равенства, - порядка 1,5 тысяч участников. Предполагается, что в нем примут участие не только харьковчане, но и жители других регионов страны, а также представители международных организаций, дипломатических представительств и консульских учреждений.

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К охране общественного порядка в воскресенье планируется привлечь почти 2500 сотрудников полиции, в том числе личный состав из других регионов Украины - спецназовцев, подразделения ТОР - с опытом охраны общественного порядка в условиях большого города, а также военнослужащих Нацгвардии и курсантов Харьковского национального университета внутренних дел. Кроме того, во время Марша будут работать группы коммуникации и полиция диалога - более 50 человек.

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Как сообщалось, 5 сентября согласительная комиссия Харьковского городского совета приняла решение обратиться в Окружной административный суд с исками об ограничении проведения 15 сентября Марша равенства KharkivPride, а также ряда альтернативных акций (шествия за сохранение семейных ценностей, крестный ход, марш за демократию, шествие за экологию и т.д.), заявки на проведение которых подали общественные организации "Традиция и порядок", "Права молодь", "Правый сектор" и др.

Однако позднее горсовет изменил свою позицию и не стал обращаться в суд.

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Харьков, Марш равенства, Нацполиция, KharkivPride, Валерий Сокуренко.
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