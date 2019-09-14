"Украина - жертва агрессора": ОБСЕ о ситуации на Донбассе

Новости Украины:Мирослав Лайчак подчеркнул, что выполнению Минских соглашений не хватает политической воли.

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел и по европейским вопросам Словацкой Республики Мирослав Лайчак заявил, что говорить об уступках на Донбассе неуместно, поскольку Украина является жертвой агрессии.

Об этом Лайчак сказал во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

"В Украине мы имеем план - он называется Минские соглашения. И нам нужны инструменты, каковыми является Нормандская группа на политическом уровне, Трехсторонняя контактная группа, где председательствует ОБСЕ. У нас есть специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, и у нас также есть параллельный трек, представленный Куртом Волкером, чтобы обеспечить, что основной трек работает. Но то, чего не хватало до недавних пор - политической воли, настроенности на выполнение Минских соглашений", - заявил Лайчак.

"И потом мы видели, как стороны указывают пальцами друг на друга и обвиняют друг друга за нулевой прогресс. Теперь у нас другая ситуация - президент Зеленский и его команда действительно настроены добиваться результата", - заявил Лайчак.

В этой связи он назвал обмен удерживаемыми лицами первым конкретным примером, а также отметил позитивное развитие ситуации с разведением сил и средств возле моста в Станице Луганской. "Мы видели другие меры по укреплению доверия. И поэтому сейчас очень важно продолжать усилия, продолжать демонстрировать четкую настроенность, и это усилит давление на Россию, и в то же время мы должны сохранять единство международного сообщества", - заявил Лайчак.

"Я не думаю, что уместно говорить об уступках на данном этапе, поскольку Украина является жертвой агрессии", - подчеркнул Лайчак.

При этом он отметил, что так называемая "формула Штайнмайера" является пособием о том, как правильно понимать выполнение Минских соглашений.