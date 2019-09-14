Скачать
Суббота, 14.09.2019
Без "особых статусов": Пристайко рассказал о "максимальном предложении" для ОРДЛО
Без "особых статусов": Пристайко рассказал о "максимальном предложении" для ОРДЛО
Все наоборот: Президент Европарламента не приедет в Киев на встречу с Зеленским
Все наоборот: Президент Европарламента не приедет в Киев
Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
Facebook начал тестировать свой новый дизайн: что изменилось (Фото)
Facebook начал тестировать свой новый дизайн: что изменилось (Фото)

"Украина - жертва агрессора": ОБСЕ о ситуации на Донбассе

"Украина - жертва агрессора": ОБСЕ о ситуации на Донбассе
18:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Мирослав Лайчак подчеркнул, что выполнению Минских соглашений не хватает политической воли.

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел и по европейским вопросам Словацкой Республики Мирослав Лайчак заявил, что говорить об уступках на Донбассе неуместно, поскольку Украина является жертвой агрессии.

Об этом Лайчак сказал во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве. 

"В Украине мы имеем план - он называется Минские соглашения. И нам нужны инструменты, каковыми является Нормандская группа на политическом уровне, Трехсторонняя контактная группа, где председательствует ОБСЕ. У нас есть специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, и у нас также есть параллельный трек, представленный Куртом Волкером, чтобы обеспечить, что основной трек работает. Но то, чего не хватало до недавних пор - политической воли, настроенности на выполнение Минских соглашений", - заявил Лайчак.

"И потом мы видели, как стороны указывают пальцами друг на друга и обвиняют друг друга за нулевой прогресс. Теперь у нас другая ситуация - президент Зеленский и его команда действительно настроены добиваться результата", - заявил Лайчак.

В этой связи он назвал обмен удерживаемыми лицами первым конкретным примером, а также отметил позитивное развитие ситуации с разведением сил и средств возле моста в Станице Луганской. "Мы видели другие меры по укреплению доверия. И поэтому сейчас очень важно продолжать усилия, продолжать демонстрировать четкую настроенность, и это усилит давление на Россию, и в то же время мы должны сохранять единство международного сообщества", - заявил Лайчак.

ОБСЕ и США выступили против пересмотра Минских соглашений

"Я не думаю, что уместно говорить об уступках на данном этапе, поскольку Украина является жертвой агрессии", - подчеркнул Лайчак.

При этом он отметил, что так называемая "формула Штайнмайера" является пособием о том, как правильно понимать выполнение Минских соглашений.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Словакия, ОБСЕ, Донбасс, Мирослав Лайчак, Минские соглашения, Курт Волкер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Пришло время действовать": Первая леди Украины раскрыла свои планы на будущее
02 Хейни избил Абдуллаева и придумал новое прозвище для Ломаченко (Видео)
03 Зеленский спародировал Зеленского перед "Кварталом 95" и гостями "YES" (Видео)
04 Хирн поставил жесткое условие Ломаченко
05 Гороскоп на завтра, 14 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский хочет развести войска по всей линии разграничения
Зеленский хочет развести войска по всей линии разграничения
Инспекция моста: к Зеленскому в троллейбус &quot;набилось&quot; куча народа (Видео)
К Зеленскому в троллейбус "набилось" куча народа (Видео)
Стоит ли доставать теплые вещи из шкафа: прогноз погоды на 15 сентября
Стоит ли доставать теплые вещи из шкафа: прогноз погоды на 15 сентября
SpaceX опубликовала ролик, на котором тестируется спасательная система Crew Dragon (Видео)
SpaceX опубликовала ролик, на котором тестируется спасательная система Crew Dragon (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь