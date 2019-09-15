В Одессе школьник погиб от удара током на железнодорожной станции

Новости Украины:В Одессе 14-летнего подростка ударило током, от полученных травм тот погиб.

Сегодня в Малиновском районе Одессы погиб подросток, получивший удар электротоком на железнодорожной станции.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, ЧП случилось на местной станции, в полицию о нем сообщили очевидцы.

Предварительно установлено, что двое подростков ждали электричку. В это время один из них решил перелезть через металлическую цистерну, которая находилась между вагонами грузового поезда на соседнем пути.

«На одной из ступенек внезапно произошло замыкание и 14-летнего подростка ударило током. От полученных травм мальчик погиб на месте», - сообщили в главке.

На месте работает следственно-оперативная группа. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины.