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В Днепре с размахом отметили День города (Фото, Видео)

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В Днепре с размахом отметили День города (Фото, Видео)
07:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dneprcity.net

Новости Украины:Жители Днепра приняли участие в рекордном карнавальном шествии "I love Dnipro".

В Днепре в День города установили новый рекорд карнавального шествия "I love Dnipro"

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

"В карнавальном шествии на День города "I love Dnipro" приняли участие 13 337 человек. Это новый рекорд для Днепра. Все участники карнавала прошли колонной по центру города от площади Героев Майдана до Фестивального причала", - говорится в сообщении.

Открыли карнавал участники Всеукраинского фестиваля духовых оркестров "Dnipro Spirit of orchestras", за ними проследовала колонна байкеров, смарт-автомобилей и велосипедистов. Люди шли в различных костюмах, также было более десятка карнавальных подвижных платформ.

Как отметил начальник управления культуры департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Евгений Хорошилов, таких массовых карнавалов еще не было.

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"Мы хотим, чтобы это шествие стало брендовой фишкой празднования Дня города. Мы воспитываем карнавальную культуру. Мы видим карнавал как масштабное мероприятие, состоящий непосредственно из самого шествия и еще пяти сценических площадок, где также проходят интересные выступления. Это и битва хоров и демонстрация талантов творческих коллективов города, и семейный пикник, а также рок-фестиваль. Новинкой этого года мы сделали водное шоу", - рассказал Хорошилов.

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