Скачать
Воскресенье, 15.09.2019
Проект госбюджета-2020 уже в Раде: что известно
Проект госбюджета-2020 уже в Раде: что известно
Госбюджет-2020: украинцам обещают повысить "минималку" уже с 1 января
Госбюджет-2020: украинцам обещают повысить "минималку"
Динамо - Десна: видео онлайн-трансляция матча
Динамо - Десна: видео онлайн-трансляция матча
Принц Гарри раскрыл интересные подробности о сыне
Принц Гарри раскрыл интересные подробности о сыне

Первый Марш равенства в Харькове: Организаторы назвали число участников

Первый Марш равенства в Харькове: Организаторы назвали число участников
16:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В Харькове проходит первый Марш равенства.

В Харькове стартовал первый "ХарьковПрайд Марш", колонна из нескольких сотен участников прошла по центру города.

Об этом сообщают организаторы KharkivPride на своей странице в Facebook.

"ХарьковПрайд Марш" пройдет в формате правозащитного шествия, которое стартует от площади Свободы", - отмечают организаторы.

По информации KharkivPride, предварительно для участия в акции зарегистрировались свыше 1100 человек. По их же информации, реальное число участников составило около 3000 человек. 

В Украине уже состоялось 14 Маршей за равенство прав для ЛГБТ, в частности в Киеве, Одессе, Херсоне, Запорожье и Кривом Роге. Столичный прайд в этом году собрал более 8000 человек.

Спасатели в топе доверия: на кого готовы положиться украинцы

Как заявил накануне начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, городская полиция полностью готова к обеспечению общественного порядка во время Марша равенства. На видео видно, что участники Прайда окружены двойным кордоном работников правоохранительных органов.

"В Харькове достаточно сильный гарнизон, у нас есть и Нацполиция, и Нацгвардия, плюс приданные силы, поэтому уверен, что всё пройдет спокойно и мирно. Более того, мы планируем обеспечить общественный порядок и безопасность не только в месте проведения этого мероприятия, но и в других публичных местах Харькова. Будут усилены наряды в метрополитене. Для того, чтобы не получилось так, что пройдет это мероприятие в центре Харькова, а затем ещё на окраинах кто-то с кем-то будет выяснять отношения. Поэтому все работники правоохранительных органов будут нести службу в усиленном режиме", - сказал Сокуренко.

Марш равенства в Харькове: Полиция предостерегла "горячих голов" от провокаций

Сегодня в центре Харькова одновременно с Маршем равенства проходит также акция представителей ряда правых организаций, которые являются противниками проведения Прайда. В начале их колонна двигалась параллельно колонне участников "ХарьковПрайда", оппонентов разделяет кордон полицейских автомобилей и работники правоохранительных органов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Харьков, Марш равенства, KharkivPride.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри с ужасным рассечением победил Валлина (Видео)
02 Квасьневский предостерег власть Украины от преследования Порошенко
03 Пристайко: Мы сделали Луганску и Донецку максимальное предложение
04 Фьюри - Валлин: полный бой (Видео)
05 Жуткая травма Тайсона в матче против Зари (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук: Налоги нужно постепенно уменьшать
Гончарук: Налоги нужно постепенно уменьшать
Синоптики назвали регионы, по которым уже в сентября ударят заморозки
Синоптики назвали регионы, по которым скоро ударят заморозки
Первые слова Тайсона после жуткой травмы (Видео)
Первые слова Тайсона после жуткой травмы (Видео)
Екатерина Кухар вышла замуж: нежные видео со свадьбы
Екатерина Кухар вышла замуж: нежные видео со свадьбы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь