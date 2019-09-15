Первый Марш равенства в Харькове: Организаторы назвали число участников

Новости Украины:В Харькове проходит первый Марш равенства.

В Харькове стартовал первый "ХарьковПрайд Марш", колонна из нескольких сотен участников прошла по центру города.

Об этом сообщают организаторы KharkivPride на своей странице в Facebook.

"ХарьковПрайд Марш" пройдет в формате правозащитного шествия, которое стартует от площади Свободы", - отмечают организаторы.

По информации KharkivPride, предварительно для участия в акции зарегистрировались свыше 1100 человек. По их же информации, реальное число участников составило около 3000 человек.

В Украине уже состоялось 14 Маршей за равенство прав для ЛГБТ, в частности в Киеве, Одессе, Херсоне, Запорожье и Кривом Роге. Столичный прайд в этом году собрал более 8000 человек.

Как заявил накануне начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, городская полиция полностью готова к обеспечению общественного порядка во время Марша равенства. На видео видно, что участники Прайда окружены двойным кордоном работников правоохранительных органов.

"В Харькове достаточно сильный гарнизон, у нас есть и Нацполиция, и Нацгвардия, плюс приданные силы, поэтому уверен, что всё пройдет спокойно и мирно. Более того, мы планируем обеспечить общественный порядок и безопасность не только в месте проведения этого мероприятия, но и в других публичных местах Харькова. Будут усилены наряды в метрополитене. Для того, чтобы не получилось так, что пройдет это мероприятие в центре Харькова, а затем ещё на окраинах кто-то с кем-то будет выяснять отношения. Поэтому все работники правоохранительных органов будут нести службу в усиленном режиме", - сказал Сокуренко.

Сегодня в центре Харькова одновременно с Маршем равенства проходит также акция представителей ряда правых организаций, которые являются противниками проведения Прайда. В начале их колонна двигалась параллельно колонне участников "ХарьковПрайда", оппонентов разделяет кордон полицейских автомобилей и работники правоохранительных органов.