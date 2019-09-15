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На Николаевщине осквернили памятник жертвам Холокоста

На Николаевщине осквернили памятник жертвам Холокоста
23:58 Вс, 15 Сентябрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Богдановке неизвестные обрисовали памятник жертвам Холокоста.

Неизвестные лица осквернили памятник, установленный жертвам Холокоста в Богдановке Домановского района Николаевской области.

Об этом в Facebook сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

”В Богдановке (Николаевская область) на месте массового убийства 54 тысяч евреев осквернили памятник. На месте преступления оставили записку, в которой упомянули Зеленского, Червоненко (Евгений Червоненко, экс-министр транспорта и связи (2005 г.), член наблюдательного совета Еврейской конфедерации Украины) и меня. ”Опомнитесь, ж_ды остановитесь, ибо продажа украинской земли быстро приведёт вас к Холокосту”, - процитировал Долинский.

Напоминаем, в декабре 2018 года Верховная Рада до 2020 года продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения до 1 октября, а также Верховной Раде отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

По оценке Всемирного банка, отмена моратория будет приносить экономике Украины 0,7-1,5 млрд долл. ежегодно.

Во время Второй мировой войны в октябре 1941 года в селе Богдановка был создан лагерь уничтожения. Румынские оккупационные войска свозили в лагерь евреев из Бессарабии, Буковины, Одессы, Восточного Подолья и самой Румынии. В конце 1941 года в лагере было около 54 тысяч человек. В декабре 1941 года после вспышки эпидемии тифа было решено уничтожить всех заключенных. Массовое убийство началось 21 декабря 1941 года. Число жертв, казненных в Домановском районе, превышает 115 000 человек, из них около 55 000 - непосредственно в Богдановке. В 1996 году в селе был открыт памятник жертвам Холокоста.

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Верховная Рада, Памятник, ВР, Кабмин, Мораторий, Богдановка, Владимир Зеленский.
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