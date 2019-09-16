Пожар на Киевщине уничтожил 30 га соевого поля

Новости Украины:На Киевщине огонь уничтожил 30 га сои.

В поле возле с. Кривошеенцы Киевской области сгорела соя на площади 30 га.

Об этом сообщает ГСЧС.

"15 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Кривошеинцы Сквирского района на частном поле с соей (общая площадь поля около 55 га) возник пожар. В 18:49 пожар ликвидирован. В результате пожара уничтожены посевы сои на площади 30 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению привлекалось 6 человек и 1 единицу техники ГСЧС.

Напоминаем, в Украине до сих пор сохраняется высокий уровень пожарной опасности.