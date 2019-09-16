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В Николаевской области произошло серьезное ДТП, погибли два человека

В Николаевской области произошло серьезное ДТП, погибли два человека
06:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В Николаевской области столкнулось три авто, погибли два человека и четверо были госпитализированы.

В результате лобового столкновения трех автомобилей на трассе "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" в Николаевской области погибло два человека, еще четверо были госпитализированы, сообщили в Нацполиции Украины в николаевской области.

"В результате автоаварии пострадали водитель и пятеро пассажиров Chevrolet: две женщины 44-х и 34-х лет погибли на месте происшествия, водитель, его 18-летний сын и малолетняя дочь, а также 33-летний мужчина, с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в воскресенье вечером.

Полицейские уточнили, что ДТП произошло "15 сентября около 20:15 на 122 км автодороги М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск". По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Chevrolet Evanda не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с двумя автомобилями Тoyota Corolla под управлением жителей Николаева 43-х и 55-ти лет.

"Водители автомобилей Toyota не пострадали", – отметили в Нацполиции.

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По данному факту начато уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) УК Украины.

Следственные действия продолжаются. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Назначен ряд соответствующих экспертиз.

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Николаевская область, ДТП, Автомобиль, Авария, Полиция, Авто.
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