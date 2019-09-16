Тройная авария на Николаевщине унесла две жизни

Новости Украины:В результате столкновения трех авто есть погибшие и пострадавшие.

В Николаевской области в результате лобового столкновения трех автомобилей два человека погибли и еще четверо, включая малолетнего ребенка, получили травмы.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

Смертельное ДТП произошло вечером 15 августа на автодороге "Одесса – Мелитополь - Новоазовск".

По предварительной информации, 44-летний водитель Chevrolet Evanda не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в два автомобиля Toyota Corolla, которым управляли жители Николаева 43-х и 55-ти лет.

В результате ДТП две женщины с Chevrolet погибли на месте. Водитель, его 18-летний сын и малолетняя дочь, а также 33-летний мужчина были госпитализированы. Водители автомобилей Toyota не пострадали.

Полиция начала производство по признакам ч. 3. ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц".