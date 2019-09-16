В СБУ разоблачили боевика "ОРЛО" (Фото)

Новости Украины:Контрразведка СБУ задержала бывшего боевика-артиллериста "ЛНР".

В Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали при попытке попасть на подконтрольную украинской власти территорию бывшего боевика-артиллериста "ЛНР".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Контрразведчики Службы безопасности Украины установили, что житель Луганска в 2015 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе артиллерийского подразделения боевиков, он участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

Злоумышленник задержан при попытке попасть на подконтрольную украинской власти территорию.

Его уведомили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.