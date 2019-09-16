"Мост Кличко" опять открыли для посещения (Видео)

Новости Украины:Стеклянные элементы на "мосту Кличко" в Киеве снова доступны для посещения.

Стеклянные элементы на новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве снова доступны для горожан и гостей столицы.

Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Сегодня под вечер сняли ограждения и открыли обновленные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста. Надеюсь, обойдется без экстремальных инцидентов. И красота, созданная, будет радовать киевлян и туристов, посещающих нашу хорошую локацию", - написал мэр.

Как сообщал, пешеходно-велосипедный мост, соединяющий два туристических маршрута - парк "Владимирская горка" и парк "Крещатый", был открыт в этом году 25 мая в рамках празднования Дня Киева. Мост построен с бетона и стекла, его длина составляет почти 212 метров. Стоимость строительства моста - 275 млн грн.

На следующий день после открытия моста появились трещины на защитном слое стеклянной пленки на некоторых фрагментах стеклянного пола, основное закаленное стекло не пострадало. Главная версия - акт вандализма, поврежденные элементы быстро заменили.

По факту порчи стекла на пешеходном мосту полиция Киева начала уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.