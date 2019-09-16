Ситуация на Донбассе: боевики ранили украинского военного

Новости Украины:Боевики 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи.

Один украинский военнослужащий получил ранение с начала суток в понедельник вследствие обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Как отмечается в сводке, всего боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил, в районе ответственности группировки "Север" - 5 обстрелов.

Ранее Минобороны сообщило о 5 фактах несоблюдения боевиками режима прекращения огня и ранении одного украинского военного с начала суток по состоянию на полдень понедельника. Сейчас его жизни ничто не угрожает, он получает медицинскую помощь в одном из военных госпиталей", - сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в Киеве.

Таким образом, с полудня боевики 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил, раненых в рядах украинских военнослужащих за этот период не было.