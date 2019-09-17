Сводка ООС: Еще одна смерть на Донбассе

Новости Украины:С начала суток на Донбассе погиб украинский военнослужащий, за минувшие сутки ранено двое.

С начала текущих суток при выполнении боевого задания на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины; за минувшие сутки боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранения получили двое военных, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток при выполнении боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" НВФ совершили 14 обстрелов украинских позиций: вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Павлополя - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Верхнеторецкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Опытного, Невельского, Николаевки, Марьинки, Красногоровки, дважды неподалеку Новотроицкого - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 9 обстрелов позиций ООС: дважды неподалеку Луганского - из миномета калибра 120-мм, гранатометов различных систем; вблизи Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82-мм, автоматических гранатометов; вблизи Новгородского - из стрелкового оружия; дважды неподалеку Крымского - из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" НВФ совершили 1 обстрел позиций ООС: вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 1 обстрел украинских позиций: неподалеку Железного - из ручного противотанкового гранатомета.