В Сумской области назначен новый руководитель Нацполиции (Видео)

Новости Украины:Князев представил нового руководителя полиции Сумской области.

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев представил личному составу и громаде новоназначенного руководителя полиции Сумской области Руслана Пинягу.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, до этого назначения Пиняга занимал должность заместителя начальника Департамента стратегических расследований НПУ. Также ранее он работал на Сумщине.

Князев отметил, что для каждого офицера важно иметь такую возможность социального лифта: приобрести практический опыт с назначением на самостоятельную работу.

"В целом доверие населения сумского региона к полиции находится на достаточном уровне, но подчеркиваю, что основной наш с вами долг - это работать так, чтобы доверие населения к нам росло...", - подчеркнул Князев.

Как известно, Пиняга сменил на посту руководителя полиции Сумской области Николая Лушпиенко.