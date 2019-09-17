Скачать
Вторник, 17.09.2019
"ПриватБанк" и сгоревший дом Гонтаревой: Отразилось ли это на курсе гривни?
"ПриватБанк" и сгоревший дом Гонтаревой: Отразилось ли это на курсе гривни?
Кличко соберет заседание Киевсовета для решения "острых вопросов"
Кличко соберет заседание Киевсовета для решения "острых вопросов"
Шахтер - Ман Сити: слова Каштру перед матчем ЛЧ
Шахтер - Ман Сити: слова Каштру перед матчем ЛЧ
Отряд самоубийц 2: фильм остался без Джареда Лето
Отряд самоубийц 2: фильм остался без Джареда Лето

День в ООС: Один военнослужащий ВСУ погиб, еще двое ранены

День в ООС: Один военнослужащий ВСУ погиб, еще двое ранены
20:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боец ВСУ погиб при выполнении боевой задачи на Донбассе с начала суток, еще двое ранены.

В течение суток вторника, 17 сентября, боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, а при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины и еще двое бойцов были ранены, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"С начала суток при выполнении боевой задачи один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб. Два военнослужащих получили ранения", - говорится в сводке, обнародованной во вторник вечером на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Опрос: Хотят ли украинцы видеть ветеранов ООС/АТО в политике?

В частности, 3 обстрела боевики совершили позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" и 2 обстрела - в районе ответственности ОТГ "Север".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михайлово Чудо 2019: дата и что нельзя делать в этот день
02 Самая полезная каша: особенно поможет при артрите и гастрите
03 Viber представил новую функцию
04 Популярная модель разделась на Новом мосту в Днепре (Фото)
05 Беларусь, Казахстан и Армения вновь проголосовали против Украины в ООН
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (9.09 - 15.09)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
ГБР снова зовет Порошенко на допрос
ГБР снова зовет Порошенко на допрос
СМИ: Конституционный суд избрал нового главу
СМИ: Конституционный суд избрал нового главу
Не только соединяет сердца: сервис для знакомств Tinder снял собственный сериал
Не только соединяет сердца: сервис для знакомств Tinder снял собственный сериал
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь