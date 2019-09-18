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На Донбассе после обстрела оккупантов произошел пожар на насосной станции

На Донбассе после обстрела оккупантов произошел пожар на насосной станции
03:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В "серой зоне" из-за попадания боеприпасов загорелась трава на территории станции Южнодонбасского водопровода.

На Донетчине насосная станция Южнодонбасского водопровода (ЮДВ) снова оказалась в зоне обстрелов российских оккупантов, из-за попадания боеприпасов загорелась трава на территории станции. Об этом 17 сентября сообщили в коммунальном предприятии "Компания "Вода Донбасса".

"С 16 сентября насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода находилась в зоне обстрела. В результате боевых действий произошло возгорание травы на территории насосной станции, которое погасили в 16.40 начальник участка, машинист и охранник", - сказано в сообщении.

В компании напомнили, что насосная станция находится в "серой" зоне между селами Васильевка и Крутая Балка и является одним из важнейших объектов водоснабжения региона.

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От насосной станции первого подъема ЮДВ вода из канала "Северский Донец-Донбасс" подается на четыре фильтровальных станции: Карловскую (водоснабжение населенных пунктов - города: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск; поселки городского типа: Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острый, Цукурино; села: Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка), Великоанадольскую (водоснабжение населенных пунктов: города: Волноваха, Докучаевск, Угледар, поселок городского типа Новотроицкое, села: Владимировка, Октябрьское, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное) Старокрымские № 1 и №2 (Мариуполь, Сартана, Старый Крым).

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Донецкая область, Обстрел, Донбасс, ЮДВ.
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