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На территории одной из школ Тернополя нашли боеприпасы Второй мировой войны

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На территории одной из школ Тернополя нашли боеприпасы Второй мировой войны
13:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: tr.dsns.gov.ua

Новости Украины:Из-за неожиданной находки в школе пришлось прекратить учебный процесс.

В г.Тернополь на территории общеобразовательной школы №18 во время проведения земляных работ были обнаружены 104 боеприпаса времен Второй мировой войны, вследствие чего руководство заведения приняло решение о временном прекращении учебного процесса.

Как сообщает в среду управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области, первые 8 артиллерийских снарядов калибром 76 мм были найдены во вторник. При этом уже в среду утром во время поиска и изъятия найденных накануне боеприпасов пиротехники обнаружили еще 96 взрывоопасных предметов.

На месте происшествия работают специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС Украины в Тернопольской области. Работы по поиску и изъятию опасных находок продолжаются.

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Тернополь, Тернопольская область, Снаряды, ГСЧС.
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