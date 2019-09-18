"Наложили 14 швов": В КГГА рассказали подробности жестокого избиения заместителя Кличко

Новости Украины:Владимир Слончак в результате нападения оказался в больнице в тяжелом состоянии.

Сегодня, 18 сентября, стало известно, что на заместителя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака совершено нападение. Происшествие случилось вчера вечером и в результате него чиновник оказался в больнице.

Пресс-секретарь заместителя главы КГГА Галина Шпак подтвердила информацию о нападении, а также сообщила, что Слончак находится в тяжелом состоянии.

"Пресс-служба подтверждает факт нападения на Владимира Слончака вчера вечером. Сейчас состояние заместителя председателя КГГА тяжелое, наложено 14 швов на голову", - написала Галина Шпак на своей странице в соцсетях.

Напомним, как сообщили в пресс-службе полиции, в Соломенскую часть полиции поступило сообщение, что неизвестный мужчина на улице избил заместителя КГГА, и нанес ему тяжелые повреждения. По итогу на место инцидента были высланы дежурные сотрудники полиции и скорая помощь. Обстоятельства случившегося выясняют работники правоохранительных органов.