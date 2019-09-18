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В Николаеве зверски застрелили троих работников АЗС: в городе введена спецоперация

В Николаеве зверски застрелили троих работников АЗС: в городе введена спецоперация
14:59 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:В Николаеве на автозаправке были обнаружены тела троих работников АЗС.

Полиция николаевской области расследует убийство троих работников автозаправочной станции. 

Около 12:20 в среду в полицию Николаева поступило сообщение об обнаружении троих работников АЗС с огнестрельными ранениями.  Сейчас на месте трагедии во главе с руководством полиции Николаевской области работают следователи, оперативники, криминалисты и кинолог со служебной собакой.

Все обстоятельства преступления устанавливаются. В городе введена спецоперация "Сирена".

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В ГУ Нацполиции в Николаевской области отметили, что сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".

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Николаев, Полиция, Убийство, АЗС, Убийство в Николаеве, Нацполиция, Убийство на АЗС.
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