Убийство на АЗС в Николаеве: есть подозреваемый

Новости Украины:Полиция задержала подозреваемого в тройном убийстве на АЗС в Николаеве.

Полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого в совершении тройного убийства, произошедшего в среду утром на автозаправочной станции в Николаеве, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Оперативники быстро установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении убийства трех сотрудников АЗС в городе Николаеве. Злоумышленник на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка не смог", - сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль.

По его словам, мотивы совершения преступления в настоящее время устанавливаются.

Как сообщалось, сообщение об обнаружении тел трех погибших сотрудников АЗС - механика, оператора и кассира - поступило в полицию Николаева около 12.20 среды. Погибших обнаружила супруга одного из них, которая долго не могла дозвониться до своего мужа. После этого прохожие помогли вызвать полицию.

В облуправлении полиции сообщили, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство". К раскрытию убийства были привлечены экипажи патрульных полицейских, все въезды в город были перекрыты и находились под усиленным контролем.

Правоохранители рассматривают три версии убийства - с целью завладения имуществом, личные неприязненные отношения, а также внезапно возникший конфликт.