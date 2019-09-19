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ХарьковПрайд: двум подозреваемым в столкновениях с полицией избрали меру пресечения

ХарьковПрайд: двум подозреваемым в столкновениях с полицией избрали меру пресечения
00:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Полиция

Новости Украины:Суд избрал меру пресечения двум подозреваемым по делу о стычках после ХарьковПрайда.

Дзержинский райсуд Харькова избрал меру пресечения - арест для одного из трех подозреваемых по делу о столкновении с полицией после ХарьковПрайда.

Об этом сообщили в суде.

"Выбрана мера пресечения для первого из трех подозреваемых по делу о столкновении с полицией на улице Рымарской после ХарьковПрайда: содержание под стражей сроком на 60 дней без права на залог", - отметили в суде.

Адвокат арестованного уже заявил, что будет подавать апелляцию.

Одновременно отдел коммуникации полиции в Харьковской области сообщает, что еще одному подозреваемому избрана мера пресечения - домашний арест с 20:00 до 06:00.

Перед заседанием в суд пришли активисты общественных организаций "Фрайкора" и "Традиции и порядок" с требованием отпустить задержанных.

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Как сообщалось ранее, 15 сентября в Харькове на улице Рымарской после KharkivPride между представителями "Фрайкора" и правоохранителями произошел конфликт. Двое полицейских были травмированы. На месте задержаны трое мужчин. Открыто уголовное производство по статье, связанной с угрозой или насилием в отношении работника правоохранительного органа.

Также после ХарьковПрайда группа мужчин избила несовершеннолетнего парня в центре города. На следующий день парень с матерью написали заявление в Шевченковский райотдел полиции по поводу произошедшего. Открыто уголовное производство по статье "Хулиганство". Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению. Следственные действия продолжаются.

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Харьков, Суд, Марш равенства, Нацполиция, ХарьковПрайд.
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