Зеленский назначил нового руководителя Винницкой ОГА

Винницкая ОГА получила нового руководителя. Новым главой области станет Владислав Скальский. Указ об его назначении подписал президент Украины Владимир Зеленский.
"Назначить Скальского Владислава Владимировича главой Винницкой областной государственной администрации", - говорится в указе.
В тоже время другим своим указом Зеленский уволил с этой должности Валерия Коровия. В указе говорится, что Коровия увольняют в связи с прекращением полномочий президента Украины.
Как сообщалось ранее, Кабинет министров одобрил предложенную президентом Зеленским кандидатуру Владислава Скальского на должность главы Винницкой ОГА.
Скальский 1976 года рождения. С 2016 года он занимал должность заместителя городского главы Винницы.
Согласно декларации, Скальский имеет две машины, гараж и две квартиры в Виннице.