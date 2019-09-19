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Жестокое убийство на Черкащине: Нацполиция оперативно задержала подозреваемых

Жестокое убийство на Черкащине: Нацполиция оперативно задержала подозреваемых
14:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины:В Черкасской области полицейские задержали злоумышленников, которые замучили до смерти двух мужчин.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, об этом сегодня заявил первый заместитель начальника НПУ - начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

"Вчера, около 2 часов дня, в Смелянский отдел полиции поступило сообщение, что в поле в Смелянском районе, вблизи автодороги Киев-Знаменка, обнаружены трупы двух мужчин с признаками насильственной смерти. При осмотре на телах пострадавших были обнаружены множественные следы от ударов и колото-резаные раны тела. Создавалось впечатление, что пострадавших перед смертью пытали", - отметил он.

По словам правоохранителя, работая над установлением лиц, которые могли быть причастны к двойному убийству, полицейские начали отрабатывать ближайший круг общения потерпевших. Также оперативники устанавливали лиц, с которыми у погибших могли быть конфликты.

"Во время проведения оперативных мероприятий мы установили, что к совершению уголовного преступления причастны двое жителей города Черкассы. В дальнейшем установили, что, действительно, у них был конфликт с потерпевшими. Кроме того, оперативники выяснили, что злоумышленники спешно собираются покинуть территорию страны", - сообщил Коваль.

По его словам, срочно была спланирована специальная операция.

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"Задержали злоумышленников за несколько минут до их выезда из города. В настоящее время с подозреваемыми работают следователи. Работу по раскрытию убийства двух мужчин продолжаем", - сказал Коваль.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

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Черкасская область, Нацполиция, Евгений Коваль, НПУ.
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