В Одессу вошел высокоскоростной американский десантный корабль USNS Yuma

Новости Украины:Американский десантный корабль причалил в порту Одессы.

Утром 19 сентября в порт Одессы пришвартовался американский транспортно-десантный корабль USNS Yuma.

В администрации порта сообщили, что высокоскоростное судно типа Spearhead в сопровождении катера Морской охраны Государственной пограничной службы Украины причалило в одесском порту в 10 часов возле причала "1-К".

Это уже не первое "пришествие" USNS Yuma в акваторию Черного моря в 2019 году. Летом десантный корабль доставил в Украину группу морских пехотинцев для участия в международных военных учениях Sea Breeze-2019.

В пресс-службе Военно-морских сил Украины пока не комментируют цели и сроки пребывания корабля ВМФ США в акватории Черного моря.

Справка: Корабль USNS Yuma - экспедиционный быстроходный катамаран класса Spearhead с длиной корпуса 103 метра и шириной - 28,5 метра. Может вмещать на своем борту 300 морских пехотинцев и 550 тонн различного снаряжения и техники. Суммарная мощность двигателей корабля - 86 тысяч лошадиных сил, а максимальная скорость - 80 км/час. Кроме того судно может принять на своем борту вертолет.