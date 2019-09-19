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В Одессу вошел высокоскоростной американский десантный корабль USNS Yuma

В Одессу вошел высокоскоростной американский десантный корабль USNS Yuma
15:09 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Американский десантный корабль причалил в порту Одессы.

Утром 19 сентября в порт Одессы пришвартовался американский транспортно-десантный корабль USNS Yuma.

В администрации порта сообщили, что высокоскоростное судно типа Spearhead в сопровождении катера Морской охраны Государственной  пограничной службы Украины причалило в одесском порту в 10 часов возле причала "1-К".

Это уже не первое "пришествие" USNS Yuma в акваторию Черного моря в 2019 году. Летом десантный корабль доставил в Украину группу морских пехотинцев для участия в международных военных учениях Sea Breeze-2019.

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В пресс-службе Военно-морских сил Украины пока не комментируют цели и сроки пребывания корабля ВМФ США в акватории Черного моря.

Справка: Корабль USNS Yuma - экспедиционный быстроходный катамаран класса Spearhead с длиной корпуса 103 метра и шириной - 28,5 метра. Может вмещать на своем борту 300 морских пехотинцев и 550 тонн различного снаряжения и техники. Суммарная мощность двигателей корабля - 86 тысяч лошадиных сил, а максимальная скорость - 80 км/час. Кроме того судно может принять на своем борту вертолет.

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Одесса, НАТО, Одесский порт, Черное море, Порт Одессы, USNS Yuma.
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