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Прекратите религиозное давление: ПЦУ недовольна поведением России в Крыму

Прекратите религиозное давление: ПЦУ недовольна поведением России в Крыму
15:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Православная церковь Украины требует от России прекратить давление на религиозную общину оккупированного Крыма и гарантировать ей свободу вероисповедания.

 Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ в Facebook. "Государство-оккупант продолжает наступление на свободу вероисповедания в аннексированном Крыму", - говорится в сообщении.

В церкви напомнили, что представительство президента Украины в АРК осудило неправомерные действия оккупационных властей, в частности начало исполнительного производства о выселении Крымской епархии ПЦУ из помещения кафедрального собора Святых равноапостольных Владимира и Ольги города Симферополя, а также призвало оккупационные власти обеспечить права верующих ПЦУ, придерживаться всех своих обязательств по международному гуманитарному праву и выполнить решение Комитета ООН по правам человека не выселять Крымскую епархию ПЦУ из этого храма.

"Православная церковь Украины требует прекратить давление, запугивание и несанкционированные производства в отношении своей религиозной общины на территории оккупированного Крыма и настаивает на гарантировании одного из основополагающих прав человека - свободы вероисповедания. Все, кто ее нарушает, должны быть привлечены к ответственности", - отметили в ПЦУ.

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8 июня "арбитражный суд" Крыма принял решение расторгнуть договор аренды помещений, который до оккупации был заключен с Крымской епархией УПЦ КП.

"Суд" обязал церковь вернуть помещение "Министерству имущественных и земельных отношений" Крыма и взыскать в доход бюджета РФ 12 тыс. рублей государственной пошлины. Поводом для расторжения договора стала задолженность в размере 2,3 грн.

24 июля Кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги ПЦУ ограбили. По словам архиепископа Крымской епархии ПЦУ Климента, из храма украдены все церковные вещи Крымского епархиального управления.

Он отметил, что «министр имущественных и земельных отношений» Крыма Анна Анюхина организовала под видом «внутреннего ремонта» разгром церкви, пока Климент находился на конференции по вопросам религиозной свободы в Вашингтоне.

2 августа оккупационные власти Крыма вновь отказали в регистрации Крымской епархии Православной церкви Украины.

19 августа Управление Крымской епархии ПЦУ обжаловало решение "арбитражного суда Крыма" по иску "Министерства имущественных и земельных отношений Крыма" о расторжении договора аренды помещений собора в Симферополе.

29 августа более 50 прихожан ПЦУ в Крыму обратились в Комитет по правам человека ООН из-за захвата оккупантами последнего храма Крымской епархии ПЦУ.

3 сентября "Апелляционный суд" в Севастополе оставил без изменения решение суда о выселении Крымской епархии ПЦУ из Кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги.

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9 сентября Комитет ООН по правам человека запретил России выселять Крымскую епархию ПЦУ из храма в оккупированном Симферополе.

Правозащитники несколько лет фиксируют факты того, как российские власти в оккупированном Крыму систематически нарушают свободу вероисповедания.

Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник отметила, что за время оккупации Крыма почти все религиозные общины и организации подверглись притеснениям, ограничениям, преследованиям, кроме церкви Московского патриархата.

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Украина, Россия, Крым, ПЦУ.
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