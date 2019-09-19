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В "Киевводоканале" отчитались о работах на Мостицком коллекторе

В "Киевводоканале" отчитались о работах на Мостицком коллекторе
15:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Ремонтные работы на Мостицком канализационном коллекторе в Киеве находятся на завершающем этапе.

Об этом сообщает пресс-служба ЧАО "АК "Киевводоканал". "Уже выполнена перекладка аварийного участка коллектора длиной 89 м диаметром 1500-2000 мм. Современные стеклопластиковые трубы обеспечат надежность работы коллектора. Осталось выполнить герметизацию соединения уложенной трубы и обустроить опуск в конструкциях канализационной камеры", - отметили в пресс-службе.

Подчеркивается, что водоснабжение и водоотведение в близлежащих жилых массивах осуществлялось в полном объеме в течение всего времени выполнения ремонтных работ.

Как сообщалось, авария на коллекторе 1975 года строительства произошла 12 июля в районе ул. Мостицкой, 9. На проезжей части улицы образовался провал из-за разрушения железобетонного коллектора в результате действия газовой коррозии. Движение транспорта по ул. Мостицкой было сначала полностью перекрыто, а затем частично восстановлено.

В Киеве ограничивают въезд грузовиков

17 июля в "Киевводоканале" заявили, что ликвидацию аварии на Мостицком коллекторе затрудняют подземные грунтовые воды, которые подтапливают место аварии, создавая опасность дальнейших оползней и усложняя раскопки.

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Киев, Авария, Труба, Киевводокана, Колектор.
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