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В Ровенской области на крестинах отравились 11 человек

В Ровенской области на крестинах отравились 11 человек
23:55 Чт, 19 Сентябрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Госпитализированы 5 из 11 человек, отравившихся на праздновании крестин в местном кафе.

В Дубно Ровенской области в инфекционное отделение больницы госпитализированы 5 пострадавших в результате отравления на крестинах, которые праздновали в магазине-кафетерии.

Как сообщили в Государственном учреждении "Ровенской лабораторный центр Минздрава Украины", по состоянию на 19 сентября количество заболевших возросло до 11 человек, 10 больных - среди гостей и 1 - продавец заведения. Шесть из них лечатся амбулаторно.

У четырех госпитализированных больных выделен возбудитель, который вызвал вспышку, - Salmonella enterica.

По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Ровенской области, на внеочередной медицинский осмотр направлена работница детского сада, которая была на праздновании крестин и заболела.

Кроме того, специалисты управления обнаружили грубые нарушения требований по безопасности пищевых продуктов.

"Помещения заведения не позволяют проводить приготовление блюд и проводить питание людей, отсутствуют мясной, рыбный, овощной цеха, отдельное моечное отделение для кухонной и столовой посуды. Грубо нарушается технология приготовления блюд. Не соблюдается дезинфекционный режим и методика уборки помещений. Не проведен медосмотр работников. Не соблюдаются требования по надлежащему хранению сырья и готовых блюд ", - отмечается в сообщении областной Госпродпотребслужбы.

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По состоянию на 17 сентября с диагнозом "гастроэнтероколит" были госпитализированы трое из 20 человек, которые были крестинах.

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Минздрав, Ровенская область, Дубно, Cальмонелла.
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