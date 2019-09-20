В Черновцах прошла акция в поддержку украинских политзаключенных (Фото)

Новости Украины:Символическая акция на Центральной площади Черновцов призвана поддержать украинских политзаключенных.

Сегодня в Черновцах состоялась однодневная акция в поддержку украинских политических заключенных.

Об этом сообщается на странице Крымской правозащитной группы в Facebook.

"На Центральной площади правозащитные организации установили 86 капканов - именно такое количество украинских граждан незаконно лишены свободы в тюрьмах России и в оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.



Также обнародованы фото с места проведения акции, которая состоялась в рамках всеукраинского тура в поддержку узников Кремля.