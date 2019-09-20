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В Полтавской области задержали лидера и членов преступной группировки (Фото, Видео)

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В Полтавской области задержали лидера и членов преступной группировки (Фото, Видео)
07:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Группировка специализировалась на рэкете, похищении людей, торговле оружием, угрозах, физических расправах и заказных убийствах.

В Полтавской области правоохранители задержали лидера и трех участников этнической преступной организации.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, главарь группы - уроженец Республики Грузия, ныне житель Киева.

"Самвел Донецкий - самый влиятельный мафиози, как он лично себя называл, начиная с 90-х руководил криминальной группировкой в Донецкой области, впоследствии распространил свое влияние на Запорожье и Полтавщину", - сообщил первый заместитель начальника Нацполиции Евгений Коваль.

По его словам, участники организованной преступной группы специализировалась на жестком рэкете, похищении людей, торговле оружием, угрозах, физических расправах и заказных убийствах на территории Украины и за ее пределами.

Кроме того, организатор группировки находился в розыске Интерпола за совершение умышленного убийства в Армении.

Коваль добавил, что перемещались участники банды на дорогих элитных авто, всегда при себе имели оружие. Кроме того, установлено, что все они употребляли наркотические средства.

Также первый заместитель начальника Нацполиции отметил, что правоохранители трижды пытались привлечь к ответственности криминального главаря и его исполнителей.

"Однако каждый раз, благодаря коррумпированным связям в правоохранительных органах, ему удавалось избежать наказания или ограничиться минимальным формальным", - сообщил Коваль.

В спецоперации по задержанию лидера и участников преступной группировки были задействованы бойцы отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ, полка полиции особого назначения полиции Киева, оперативники внутренней безопасности НПУ и управления стратегических расследований столицы и Полтавы, работники ГСУ НПУ.

"В результате спецоперации задержаны 60-летний организатор преступной группы, его 58-летняя соратница и двое ближайших исполнителей. Проведено более 50 санкционированных обысков по месту жительства этих и других фигурантов криминальной группировки. Изъято огнестрельное и холодное оружие, автомобили, средства, наркотические средства", - отмечается в сообщении.

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Задержанным готовится вручение подозрений в совершении ряда преступлений, в частности, по ст. 255 (создание преступной организации), ст. 189 (незаконное завладение транспортным средством), ст. 296 (хулиганство), ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст.27 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В суд подано ходатайство о заключении задержанных под стражу без права внесения залога.

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Также уведомлены правоохранительные органы Республики Армения для осуществления расследования на территории Украины. Кроме того, Департаментом внутренней безопасности НПУ проводится проверка причастности к преступной деятельности задержанных сотрудников отдельных подразделений полиции для надлежащей правовой оценки и несения ими ответственности.

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Донецкая область, Полтава, Полтавская область, Преступники, Задержание, УК Украины, Нацполиция.
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