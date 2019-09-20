Аксенов остается: оккупанты переизбрали "главу Крыма"

Новости Украины:В марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав там так называемый "референдум о его самоопределении".

Так называемый глава Крыма, коллаборант Сергей Аксенов был переизбран оккупантами "главой Крыма" еще на пять лет.

Об этом сообщает "Риа Новости".

По результатам голосования кандидатуру Аксенова поддержали 74 депутата так называемого "республиканского парламента".

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав там так называемый "референдум о его самоопределении". Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма.