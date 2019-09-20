Скачать
Пятница, 20.09.2019
Депутаты приняли проект Госбюджета-2020 Маркаровой
Депутаты приняли проект Госбюджета-2020 Маркаровой
Зеленский повысил Евдокимова в должности - до главы СВР
Зеленский повысил Евдокимова в должности - до главы СВР
Милан - Интер: анонс одного из важнейших дерби мирового футбола
Милан - Интер: анонс одного из важнейших дерби мирового футбола
Социальная сеть Instagram ограничит рекламу косметики и диет
Социальная сеть Instagram ограничит рекламу косметики и диет

Громада киева подтвердила свое право на земельный участок площадью 7 га

Громада киева подтвердила свое право на земельный участок площадью 7 га
13:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: kyiv.gp.gov.ua

Новости Украины:В ходе расследования выяснилось, что решение о отчуждении данного земельного участка Киевским горсоветом не принималось.

При вмешательстве столичной прокуратуры реально восстановлено право территориальной громады города Киева на земельный участок площадью более 7 га и стоимостью почти 110 млн. грн. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

"Установлено, что земельный участок по ул. Радистов находится в коммунальной собственности, решение о его отчуждении Киевским городским советом не принималось", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с этим, на основании поддельного государственного акта на землю и в результате заключения договора купли-продажи земельный участок выбыл из собственности территориальной громады в пользу двух коммерческих структур.

"В связи с этим, прокуратура города Киева обратилась в Арбитражный суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи и отмене решений о государственной регистрации права собственности на спорный земельный участок", - сообщили в прокуратуре.

В Киеве задержали псевдоминера админздания

Хозяйственный суд Киева согласился с доводами прокурора и решением от 02.07.2019 года, удовлетворив указанный иск полностью.

В настоящее время решение суда вступило в законную силу - в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество внесены записи об отмене незаконного права собственности указанных обществ на земельный участок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Прокуратура, Земельный участок, Киевгорсовет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: приметы и обычаи
02 Динамо 1:0 Мальме: события матча
03 Экс-посол США рекомендует Зеленскому "осторожно обращаться с Коломойским"
04 И стильно, и не холодно: модные фасоны верхней одежды на эту осень
05 Шефчович назвал приоритеты Украины и РФ в газовых консультациях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Маркарова представила Госбюджет-2020 с ростом ВВП 3,3% (Видео)
Маркарова представила Госбюджет-2020 (Видео)
Надеваем куртки и берем зонтик: прогноз погоды на 20 сентября
Надеваем куртки и берем зонтик: прогноз погоды на 20 сентября
Карпатские горы вновь покрывает &quot;осенний&quot; снег (Фото)
Карпатские горы вновь покрывает "осенний" снег (Фото)
Замок из &quot;Аббатства Даунтон&quot; сдают в аренду (Фото)
Замок из "Аббатства Даунтон" сдают в аренду (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь