Громада киева подтвердила свое право на земельный участок площадью 7 га

Новости Украины:В ходе расследования выяснилось, что решение о отчуждении данного земельного участка Киевским горсоветом не принималось.

При вмешательстве столичной прокуратуры реально восстановлено право территориальной громады города Киева на земельный участок площадью более 7 га и стоимостью почти 110 млн. грн. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

"Установлено, что земельный участок по ул. Радистов находится в коммунальной собственности, решение о его отчуждении Киевским городским советом не принималось", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с этим, на основании поддельного государственного акта на землю и в результате заключения договора купли-продажи земельный участок выбыл из собственности территориальной громады в пользу двух коммерческих структур.

"В связи с этим, прокуратура города Киева обратилась в Арбитражный суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи и отмене решений о государственной регистрации права собственности на спорный земельный участок", - сообщили в прокуратуре.

Хозяйственный суд Киева согласился с доводами прокурора и решением от 02.07.2019 года, удовлетворив указанный иск полностью.

В настоящее время решение суда вступило в законную силу - в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество внесены записи об отмене незаконного права собственности указанных обществ на земельный участок.