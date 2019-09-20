Работнику Нацполиции выдвинули обвинения за избиение мужчины в Киеве

Новости Украины:Работник Нацполиции напал на жителя Киева и избил его.

Генеральной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении оперуполномоченного Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины и жителя г.Киева за совершение хулиганских действий.

Об этом сообщили в отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"Расследованием установлено, что 06.04.2019 указанные лица, находясь в общественном месте в г. Киеве, грубо нарушая общественный порядок, по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом, с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений, нанесли телесные повреждения потерпевшему, жителю города Киева, после чего с места совершения преступления скрылись", - говорится в сообщении.

Сегодня, 20 сентября, обвинительный акт в отношении оперуполномоченного Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), а также жителя города Киева в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины направлен в Дарницкий районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.