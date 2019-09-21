Херсонщина ожидает роста въездного турпотока

Новости Украины:Глава ОГА: Херсонщина ожидает повышение въездного туристического потока на 25%.

Херсонская область по итогам 2019 года ожидает увеличения въездного туристического потока на 25% по сравнению с 2018 годом, сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

"За восемь месяцев 2019 года Херсонщину посетили около 4 млн человек. Это показатель лучше, чем в прошлом году, но все еще далек от цели, которую мы ставим. Мы бы хотели, чтобы Херсонщину посетили вдвое больше туристов. Мы пока осторожны с цифрами, динамика позитивная, есть около 25% роста и я бы хотел, чтобы эта динамика не просто оставалась, а росла", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах презентации туристического потенциала херсонской области в Киеве.

Гусев также сообщил, что Херсонская ОГА намерена проанализировать потенциал санаторно-курортного комплекса области и привлечь в него инвестиции, "в том числе потому, что санаторно-курортный отдых имеет более длительный сезон, чем просто пляжный отдых".

"Поэтому мы планируем привлекать инвесторов в строительство новых реабилитационных центров", - сказал он.