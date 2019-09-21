В Запорожье десятки активистов присоединились к "Маршу за климат"

Новости Украины:В Запорожье прошел "Марш за климат".

20 сентября в Запорожье состоялся марш за климат: около трех десятков горожан с плакатами, а некоторые в противогазах, прошли от Запорожского городского совета в здании Запорожской ОГА.

Об этом передает корреспондент Укринформа.

Перед началом марша участники акции собрались на площади возле здания городского совета, где состоялся митинг. Организаторы акции зачитали обращение "Марша за климат в Запорожье" в местной власти.

"Запорожская община поддерживает требования Международного марша за климат в Украине, который состоялся 20 сентября 2019 года в г. Киев. Одновременно запорожанки и запорожцы выдвигают дополнительный перечень требований, выполнение которых возможно на запорожском уровне: увеличение зеленых насаждений в городе; в полной мере использовать потенциал энергосбережения во всех сферах; развивать общественный электротранспорт и велоинфраструктуру в городе; запретить использование одноразовой посуды, пакетов; обеспечить уменьшение вредных выбросов промышленных предприятий и эффективный контроль за состоянием окружающей среды со стороны органов власти", - говорится в обращении, которое подписали все желающие.

Его планируют передать в городской совет и областной администрации. Люди говорят, что не могли остаться в стороне от Международного марша. Тем более, что Запорожье является одним из самых загрязненных промышленных городов.

"Очень важно, чтобы запорожцы были солидарны в марше и высказали властям свои требования относительно мониторинга окружающей среды, установки и использования фильтров на промышленных предприятиях", - сказал участник акции Денис Тарасов.

Напоминаем, аналогичная акция в защиту климата прошла в Киеве. По данным организаторов, в столице к шествию присоединились более 2000 человек.