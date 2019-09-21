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В Киеве ГБР задержало полицейских вымогавших деньги

В Киеве ГБР задержало полицейских вымогавших деньги
06:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В столице ГБР задержало правоохранителей, которые вымогали 60 тыс. грн от родных девушки, у которой нашли наркотики.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований в г.Киеве задержали участковых офицеров Оболонского райуправления и оперуполномоченного Соломенского райуправления Главного управления Нацполиции в Киеве по факту вымогательства средств от задержанной гражданки.

"В Оболонском районе Киева участковые офицеры полиции задержали молодую женщину, у которой обнаружили вещества, похожие на наркотические средства; правоохранители требовали 60 тыс. грн неправомерной выгоды у родных девушки за избежание ней уголовной ответственности за хранение наркотиков; 28 тыс. грн полицейские получили сразу, еще 10 тыс. - на банковскую карточку одного из участковых офицеров; после перечисления остатка средств в сумме 22 тыс. грн и снятия части средств с карты, правоохранителей задержаны", - сообщает пресс-служба ГБР в пятницу вечером.

Участковому офицеру объявили подозрение в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины).

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Оперуполномоченному объявили подозрение в пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды за несовершение должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием служебного положения, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

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Киев, Полиция, Оболонь, ГБР, Нацполиция.
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