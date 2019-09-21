В Черновцах задержали водителя, который совершил ДТП и пытался сбежать (Фото)

Новости Украины:В Черновцах пьяный водитель совершил ДТП и пытался скрыться, обстреливая полицейского.

В Черновцах нетрезвый водитель совершил ДТП, а после этого пытался скрыться и стрелял в полицейского.

Днем на одной из улиц города автомобиль Mitsubishi на большой скорости вылетел с дороги на повороте и врезался в витрину лотерейного заведения, сообщает ТСН.

Аварию увидела супружеская пара копов, которые были не на службе. Муж, инспектор первой роты патрульной полиции Черновцов, направился к водителю и увидел, что тот собирается убежать с места аварии.

Полицейский предупредил его не делать этого, на что водитель достал пистолет и перезарядил его. Инспектор пытался обезвредить водителя, в момент когда применил к нему навыки рукопашного боя, тот выстрелил в воздух. Пистолет выбили из рук водителя очевидцы, которые подбежали на помощь патрульному. Его жена в то время вызвала скорую и экипаж полиции. Позже водителя проверили на алкоголь. Экспертиза показала 0,73 промилле. Его задержали и передали следственно-оперативной группе.