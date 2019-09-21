Ситуация на Донбассе: множественные обстрелы и пострадавшие

Новости Украины:Боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов.

В пятницу, 20 сентября, боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.А также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"За минувшие сутки трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести, один – боевую травму", - говорится в сводке по состоянию на 7.00 субботы, опубликованную на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 13 обстрелов позиций Объединенных сил, в районе ответственности ОТГ "Север" - 6 обстрелов.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Водяного - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сводке.